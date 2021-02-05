Зверев — Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч полуфинала ATP Cup

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Александр Зверев – Даниил Медведев в полуфинале командного турнира ATP Cup.

Ставка: ИТБ 12.5 гейма Зверева за 1.93.

«Зверев и Медведев как будто и не расставались. В конце прошлого сезона они провели две встречи подряд — сначала в финале «Мастерса» в Париже, потом на Итоговом турнире. Оба раза Медведев побеждал, но встречи были очень напряженными. Правда, до сих пор по личным встречам Зверев ведет. Не самый удобный соперник для Медведева.



Здесь Медведев легко выиграл две встречи у Шварцмана и Нисикори. Но соперники у Зверева были сложнее. Два тяжелых матча против Шаповалова и Джоковича. Один удалось вытянуть, а против серба не вышло — поражение 5:7 в решающей партии.



Мне кажется, что Зверев к этой встрече ментально будет лучше готов. Все-таки предыдущие соперники его как следует разогрели. И Зверев в тех матчах смотрелся очень неплохо. А про Медведева пока сложно что-то конкретное сказать. Вроде бы все неплохо, но проверка настоящая будет только сейчас.



Я все-таки буду отталкиваться в этом матче от Саши Зверева. Предположу, что он выиграет не меньше 13 геймов. Борьба точно будет. Очень может быть, что и три сета».