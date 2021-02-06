«Ювентус» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч 21-го тура Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 21-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Рома».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

«Юве» прибавил в игре. Команда Андреа Пирло одержала 5 побед подряд (2 — в чемпионате, 2 — в Кубке, 1 — в Cуперкубке). «Рома» после серии неудач выиграла 2 последних матча у «Специи» и «Вероны». Но у римлян есть проблема: команда Фонсеки обыгрывает середняков и аутсайдеров, но в матчах с топ-клубами римляне либо проигрывают, либо завершают матчи вничью.



В 4 последних матчах между «Ромой» и «Юве» забивается много мячей. Всегда проходит ставка «обе забьют и тотал голов больше 2.5». В 1-м круге в Риме поединок завершился вничью 2-2. В субботней игре, я думаю, тоже будет много голов. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.80".