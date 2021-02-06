Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ювентус» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч 21-го тура Серии А

«Ювентус» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч 21-го тура Серии А
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 21-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Рома».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

«Юве» прибавил в игре. Команда Андреа Пирло одержала 5 побед подряд (2 — в чемпионате, 2 — в Кубке, 1 — в Cуперкубке). «Рома» после серии неудач выиграла 2 последних матча у «Специи» и «Вероны». Но у римлян есть проблема: команда Фонсеки обыгрывает середняков и аутсайдеров, но в матчах с топ-клубами римляне либо проигрывают, либо завершают матчи вничью.

В 4 последних матчах между «Ромой» и «Юве» забивается много мячей. Всегда проходит ставка «обе забьют и тотал голов больше 2.5». В 1-м круге в Риме поединок завершился вничью 2-2. В субботней игре, я думаю, тоже будет много голов. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.80".

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021