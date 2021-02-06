«Ювентус» — «Рома»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Рома».
Ставка: победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5 мяча за 2.43.
«Если пару лет назад у меня не было сомнений, кто лучший игрок в мире, то сейчас они возникают. Раньше был уверен, что это Месси. Но сейчас Роналду продолжает держать высочайший уровень. Очередное доказательство было на этой неделе в гостевой встрече с «Интером». Человеку 36 лет, но в каком же он порядке! Просто невероятно.
С ним сейчас и весь «Ювентус» заиграл великолепно. Да, проиграли «Интеру» несколько туров назад, но после этого выдали шикарную серию из пяти побед. И только в последнем матче, с тем же «Интером» в Кубке Италии, пропустили. Все в порядке у «Ювентуса».
«Рома» играет нестабильно. Перепады частенько случаются. Тут было два подряд поражения по 0:3 — от «Лацио» и «Специи», потом с той же «Специей» сыграли 4:3. Многовато пропускают римляне, но в атаке у них в целом многое получается.
Не исключаю, что «Рома» забьет на этом выезде, но «Ювентус» обязан сделать Роналду подарок на день рождения. А, может быть, он и сам его себе преподнесет. Мой прогноз — победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5 мяча».
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