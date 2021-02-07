«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Балашихе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.54.
«С обоими соперниками все предельно ясно. «Авангард» не сможет спокойно спать, пока снизу его поддавливает «Салават Юлаев». Уфимцы выигрывают и выигрывают, «ястребам» для удержания первого места в дивизионе и, соответственно, второго в конференции тоже надо выигрывать. Отдыхать будем летом, а «Нефтехимик» надо крушить, поскольку у основного конкурента соперник тоже из разряда «не бей лежачего».
А ведь «ястребы» достаточно тяжело играют с нижнекамцами именно на родном льду. И пусть у них сейчас родной лед не совсем родной, но тенденция-то никуда не делась. Из десяти последних домашних матчей регулярных чемпионатов с «Нефтехимиком» балашихинские москвичи выиграли ровно половину. И столько же проиграли. Они лучше играют в Нижнекамске, и от этой статистики никуда не деться.
Но вряд ли на этот раз статистика поможет «Нефтехимику». Да и не станут татары, пусть даже маленькие, помогать своим лютым врагам башкирам, пусть даже большим. А победа над «Авангардом» как раз станет таким большим подспорьем. Поэтому в этом матче все ясно: «ястребы» победят, конечно же, в основное время, с небольшим преимуществом в пару шайб».
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