Анастасия Павлюченкова – Наоми Осака: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анастасия Павлюченкова – Наоми Осака в 1-м круге Australian Open-2021.

Ставка: тотал больше 19.5 гейма за 1.85.

«Начинается долгожданный Australian Open. Хорошо, что всё-таки нашли возможность его провести, к тому же со зрителями. Но многим теннисистам пришлось тяжко: долгие карантины — это просто ужас. И сейчас мы не можем оценить состояние многих игроков.



Насте Павлюченковой совершенно точно не повезло со жребием. Сразу же попалась Наоми Осака, побеждавшая в Австралии. Сейчас её также относят к числу явных фаворитов. Но японка на этой неделе снялась, не стала доигрывать подводящий турнир. Часто её травму мучают, из-за которых она пропускает турниры. Здесь, возможно, решила подстраховаться.



Павлюченкова два круга прошла, победив легко Дои и Севастову, но против Мугурусы ничего не получилось.



Чего здесь можно ожидать? Понятно, как играют обе. Стараются атаковать, играть остро резкими плоскими ударами. В мощи Осака превосходит Павлюченкову, да и, наверное, почти всех в мире. Но Павлюченкова способна выдерживать перестрелку, легко её не задавить. К тому же Настя понимает, что не фаворит, её это должно расслабить. А Осака как раз в первых кругах порой нервничает, тем более старт сезон вышел скомканным.



Я предположу, что Павлюченкова сможет затянуть матч. Она тоже умеет играть жёстко, плотно пробивает. Главное, чтобы подача первая проходила. Поставлю на больше 19.5 гейма».