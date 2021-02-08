«Лидс» — «Кристал Пэлас»: прогноз Александра Мостового на матч 23-го тура АПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лидс» — «Кристал Пэлас».



Ставка: ничья за 4.14.



«После 21-го тура текущего сезона «павлины» записали на свой счет девять побед и два раза сыграли вничью, что принесло 29 очков и 11-е место в турнирной таблице. В январе «белые» стартовали с двух поражений, следом за чем обыграли «Ньюкасл» (2:1) и «Лестер» (3:1).



«Кристал Пэлас» не выдержал турнирной нагрузки. «Стекольщики» выдохлись еще быстрее сегодняшнего противника, но в двух последних турах сумели доказать, что еще есть порох в пороховницах. Столичный клуб по очереди одолел «Вулверхэмптон» (1:0) и «Ньюкасл» (2:1).



В составе гостей не смогут выйти на поле Маккарти, Уорд, Заа, Сако, Томкинс, Уикем и Фергюсон. «Лидс» не уступает по количеству травмированных – Льоренте, Поведа, Родриго, Форшоу, Кох и Берарди.



Встречаются соседи по турнирной таблице, которые в этой дуэли определят, кто сумеет подняться выше. Команды примерно равны по силам, да и потери примерно равноценные, что не может не отразиться на итоговом результате.



Могу предположить, что сегодня победителя не будет. Мирный исход устроит всех, к тому же станет справедливым итогом в таком противостоянии. Моя ставка – ничья за 4.14».