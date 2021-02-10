«Эвертон» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Мостового на встречу Кубка Англии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Англии «Эвертон» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Эвертона» за 2.74.
«Эвертон» на пути в 1/8 финала одолел «Ротерхэм» (2:1 пен) и «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). Хозяева очень здорово стартовали в новом турнире английской Премьер-лиги, где на сегодняшний день расположились на седьмой позиции.
В активе «ирисок» 11 побед и четыре мирных исхода, которые принесли 37 очков, что всего на два меньше, чем у «Челси» из зоны Лиги Европы. После выездной победы над «Лидсом» (2:1) «скаузеры» разделили турнирные баллы с «Манчестер Юнайтед» (3:3).
«Тоттенхэм» уступает сегодняшнему хозяину игры всего один балл. После того как «шпоры» лидировали в чемпионате, сегодняшнее восьмое место уже можно считать провалом сезона.
После серии из трёх поражений подряд столичный клуб на своём поле одолел «Вест Бромвич» (2:0) из зоны вылета. Единственным достижением «Хотспурс» стал второй лучший показатель лиги в линии обороны.
В составе «Эвертона» не смогут сыграть Гбамен, Пикфорд и Аллан. У гостей в лазарете Орье, Регилон, Ло Селсо и Алли.
Что-то есть принципиальное между Анчелотти и Моуринью. В этой дуэли просматривается ничейный исход, но я отдам предпочтение «ирискам», которых сумеет настроить на этот матч опытный коуч. Ожидаю успеха команды из Ливерпуля», — сказал Мостовой.
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