«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз: злопамятный Жозе Моуринью утрёт нос критикам

После трёх поражений подряд «Тоттенхэм» вернулся на победную тропу и сворачивать с неё не намерен.

10 февраля состоится матч ⅛ финала Кубка Англии «Эвертон» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех гостей оценён экспертами в 2.87. А ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Эвертон» — «Тоттенхэм» 10 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Англии «Эвертон» — «Тоттенхэм» (10.02.2021)

Только-только британские команды провели матчи очередного тура АПЛ, как подоспел пятый раунд Кубка Англии. «Эвертону» и «Тоттенхэму» не повезло — жеребьёвка свела ведущие команды Премьер-лиги уже на стадии 1/8 финала. Вполне мог попасться кто-нибудь из Чемпионшипа.

«Суонси» — «Манчестер Сити». Прогноз: ещё легче, чем с «Ливерпулем». Гвардиола неудержим! Последнее поражение «Манчестер Сити» случилось в ноябре, последняя ничья — 15 игр назад.

Ещё пару месяцев назад «Тоттенхэм» всерьёз числился в списке претендентов на золотые медали АПЛ, а сейчас, в начале февраля, это больше похоже на анекдот. Три поражения кряду отбросили команду Жозе Моуринью на восьмую строчку турнирной таблицы и лишь победа над «Вест Бромвичем» позволила не упасть ниже.



Впрочем, случилось главное — после травмы восстановился ключевой игрок «Тоттенхэма» Харри Кейн. Именно в его отсутствие был такой провал в результатах и именно с его возвращением пришла первая победа за две недели. Форвард вышел в стартовом составе, открыл счёт в дебюте второго тайма и отбегал все 90 минут.

Наверняка Харри выйдет и в кубковом матче. Хотя, возможно, не с первых минут. Всё же лондонцы сейчас не в той ситуации, чтобы делить турниры на важные и не очень. Им нужны результаты, так что рано или поздно Кейн появится на поле.

«Севилья» — «Барселона». Прогноз: Месси ждёт огромное испытание. Поможет ли Гризманн? Формат полуфинала подразумевает две встречи. Громкая вывеска рискует обернуться скучной вознёй.

Способствует успеху «Тоттенхэма» и текущая форма «Эвертона». У подопечных Карло Анчелотти пропала игра — команду бросает от домашнего поражения от «Ньюкасла» (0:2) до выездных 3:3 с «Манчестер Юнайтед». Пусть «ириски» и победили «Тоттенхэм» в матче первого круга АПЛ, было это на самом старте чемпионата.

Тогда Харри Кейн и Сон Хын Мин не разрывали соперников столь уверенно и легко. Вместе с желанием завоевать трофей Кубка Англии у Моуринью наверняка есть и необходимость отомстить дерзким мерсисайдцам. Да и дуэль португальца с Карло Анчелотти — это всегда событие.



Если «Тоттенхэм» подходит к матчу практически в полном составе (из важных игроков основы не сыграет только Серхио Регилон), то у «Эвертона» имеются серьёзные проблемы. Наверняка не смогут принять участие в кубковой встрече Аллан и Джордан Пикфорд — основной опорный полузащитник и вратарь. Под вопросом и участие главного креативщика в средней линии Хамеса Родригеса.

«Аталанта» — «Наполи». Прогноз: Алексей Миранчук приблизится к первому трофею в Италии За шесть последних выездов в чемпионате Италии неаполитанцы потерпели четыре поражения.

Не исключено, что команды в принципе решат несколько поберечь силы и не слишком будут идти в атаку. В таком случае голов может получиться немного — всё же у «Тоттенхэма», как и у «Эвертона», одна из лучших защит АПЛ в текущем сезоне. Коэффициент на тотал меньше выглядит более чем привлекательно.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Эвертон» — «Тоттенхэм» 10 февраля 2021 года

Нас ожидает достаточно осторожный матч, в котором определяющим фактором может стать класс исполнителей в обеих командах. Если говорить об атаке, то «Тоттенхэм» превосходит соперника. К тому же, Жозе Моуринью прекрасно умеет настраивать подопечных на большие матчи. Так что поставим на проход ТТХ, благо что коэффициент хорош.



Ставка: проход «Тоттенхэма» за 2.00.