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«Аякс» — «ПСВ»: прогноз Романа Нагучева на матч Кубка Нидерландов

«Аякс» — «ПСВ»: прогноз Романа Нагучева на матч Кубка Нидерландов
Ставки / Прогнозы 0
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов сезона-2020/2021 «Аякс» — «ПСВ».

Ставка: победа «Аякса» и минимум 3 мяча в матче за 2.80.

«У «Аякса» все прекрасно с голами в первом тайме. В 10 из 11 последних матчей команда забила в первой половине. «ПСВ» просто находится в очень хорошей форме.

Несмотря на то, что красно-белые играют менее результативно, чем «Аякс», они поставили на поток победы со счетом 2:0.

Однако «Аякс» играет дома. Для «ПСВ» это всегда проблема. Совсем недавно они сыграли 2:2. Причем «Аякс» явно недооценивал своего соперника. Он сравнял счет только тогда, когда пришел в себя.

Сейчас я думаю, что у «Аякса» нет такого преимущество, как в начале сезона. Здесь можно предположить, что игра будет веселой. Можно рискнуть и взять победу «Аякса» и ТБ (3,5)», — сказал Нагучев.

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