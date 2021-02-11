«Барнсли» – «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Барнсли» – «Челси».



Ставка: победа «Челси» и меньше 5 мячей в матче за 1.74.



«Наверняка эта игра будет походить на все четыре предыдущих матча «Челси» под руководством Тухеля. Синие будут безраздельно владеть мячом (под 70 или выше процентов времени) и то и дело находить лазейки в обороне соперников. В трех из четырех матчах это получалось делать. И пусть эффективность пока не такая, как хотелось, прогресс в действиях команды, конечно, очевиден.



Наверняка здесь выйдет ближайший резерв вроде утратившего места в основе Канте, Абрахама, Зиеша и Хадсона-Одои. Вполне возможно, увидим мы и Вернера — ведь надо ему в конце концов подправлять свой прицел и возвращать былую уверенность.



«Барнсли» — ничем особым не примечательный середняк чемпионшипа, и даже сложно предположить, что, кроме глухой обороны, йоркширцы могут предложить набирающему ход «Челси», — сказал Петросьян.

«Барнсли» — «Челси». Прогноз: Тухель продолжит покорять английский футбол. Теперь в Кубке В пяти последних турах Чемпионшипа «Барнсли» забил лишь дважды. Не испугается даже Кепа.