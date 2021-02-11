«Барнсли» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на матч Кубка Англии 11 февраля

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Англии «Барнсли» — «Челси».



Ставка: ничья или победа «Челси» в один мяч за 2.39.



«Барнсли» вышел в 1/8 финала Кубка Англии после победы над «Транмир Роверс» (2:0) и «Норвичем» (1:0). За 13 туров текущего сезона в активе «шахтёров» 10 побед и шесть мирных исходов, которые принесли 36 очков и 13-е место в турнирной таблице. Нельзя не отметить худший результат в линии атаки среди первых 13 команд.



После серии поражений «дворняги» в двух матчах разделили турнирные баллы с «Кардифф» (2:2) и «Ноттингем Форест» (0:0). «Челси» на первых этапах легко расправился с «Моркам» (4:0) и «Лутон Таун» (3:1).



Синие за 23 тура сумели добыть 11 побед и шесть раз сыграли вничью, что соответствует 39 очкам и пятой позиции. После смены тренера коллектив сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) и выиграл три дуэли – у «Бёрнли» (2:0), «Тоттенхэма» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1).



В составе хозяев не смогут сыграть Китчинг, Уильямс, Хальме, Палмер и Сиббик. У «пенсионеров» в лазарете Силва и Хаверц.



«Челси» просто обязан проходить команду из второй по силе лиги, но это Кубок, и коллективы из младших лиг стараются изо всех сил добиться результата и показать себя с лучшей стороны. Лично я жду от этого матча какого-то сюрприза.



Синие выставят не полный основной состав, впрочем, от этого общий уровень столичного клуба не станет намного ниже», — сказал Мостовой.

«Барнсли» — «Челси». Прогноз: Тухель продолжит покорять английский футбол. Теперь в Кубке В пяти последних турах Чемпионшипа «Барнсли» забил лишь дважды. Не испугается даже Кепа.