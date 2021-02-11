«Барнсли» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на матч Кубка Англии 11 февраля

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Англии «Барнсли» — «Челси».
Ставка: ничья или победа «Челси» в один мяч за 2.39.
«Барнсли» вышел в 1/8 финала Кубка Англии после победы над «Транмир Роверс» (2:0) и «Норвичем» (1:0). За 13 туров текущего сезона в активе «шахтёров» 10 побед и шесть мирных исходов, которые принесли 36 очков и 13-е место в турнирной таблице. Нельзя не отметить худший результат в линии атаки среди первых 13 команд.
После серии поражений «дворняги» в двух матчах разделили турнирные баллы с «Кардифф» (2:2) и «Ноттингем Форест» (0:0). «Челси» на первых этапах легко расправился с «Моркам» (4:0) и «Лутон Таун» (3:1).
Синие за 23 тура сумели добыть 11 побед и шесть раз сыграли вничью, что соответствует 39 очкам и пятой позиции. После смены тренера коллектив сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) и выиграл три дуэли – у «Бёрнли» (2:0), «Тоттенхэма» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
В составе хозяев не смогут сыграть Китчинг, Уильямс, Хальме, Палмер и Сиббик. У «пенсионеров» в лазарете Силва и Хаверц.
«Челси» просто обязан проходить команду из второй по силе лиги, но это Кубок, и коллективы из младших лиг стараются изо всех сил добиться результата и показать себя с лучшей стороны. Лично я жду от этого матча какого-то сюрприза.
Синие выставят не полный основной состав, впрочем, от этого общий уровень столичного клуба не станет намного ниже», — сказал Мостовой.
- 11 февраля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:04
-
08:00
- 10 февраля 2021
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:45
-
15:00
-
14:15