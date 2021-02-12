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Биатлон сегодня, ЧМ-2021: расписание, во сколько начало, где смотреть, прогнозы и ставки

Биатлон сегодня, ЧМ-2021: расписание, во сколько начало, где смотреть, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0
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С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) пройдёт чемпионат мира по биатлону. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований

12 февраля
16:30. Спринт, мужчины.

13 февраля
16:30. Спринт, женщины.

14 февраля
15:15. Гонка преследования, мужчины.
17:30. Гонка преследования, женщины.

16 февраля
14:05. Индивидуальная гонка, женщины.

17 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.

18 февраля
17:15. Супермикст.

20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.

21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.

Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

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