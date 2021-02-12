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Чемпионат мира по биатлону—2021: где смотреть мужской спринт, какой прогноз

Чемпионат мира по биатлону—2021: где смотреть мужской спринт, какой прогноз
Ставки / Прогнозы 0
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С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) пройдёт чемпионат мира по биатлону. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований

12 февраля
16:30. Спринт, мужчины.

13 февраля
16:30. Спринт, женщины.

14 февраля
15:15. Гонка преследования, мужчины.
17:30. Гонка преследования, женщины.

16 февраля
14:05. Индивидуальная гонка, женщины.

17 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.

18 февраля
17:15. Супермикст.

20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.

21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.

Главным фаворитом мужского спринта аналитики видят норвежца Йоханнеса Бё. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.90. В числе претендентов ещё три биатлониста из Норвегии: Стурья Легрейд (8.00), Тарьей Бё (10.00) и Йоханнес Дале (10.00). На россиянина Александра Логинова предлагают коэффициент 25.00, на успех Матвея Елисеева или Эдуарда Латыпова можно сделать ставку за 100.00.

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