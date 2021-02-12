Чемпионат мира по биатлону—2021: где смотреть мужской спринт, какой прогноз

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) пройдёт чемпионат мира по биатлону. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».



Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения

Расписание соревнований



12 февраля

16:30. Спринт, мужчины.



13 февраля

16:30. Спринт, женщины.



14 февраля

15:15. Гонка преследования, мужчины.

17:30. Гонка преследования, женщины.



16 февраля

14:05. Индивидуальная гонка, женщины.



17 февраля

16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.



18 февраля

17:15. Супермикст.



20 февраля

13:45. Эстафета, женщины.

17:00. Эстафета, мужчины.



21 февраля

14:30. Масс-старт, женщины.

17:15. Масс-старт, мужчины.



Главным фаворитом мужского спринта аналитики видят норвежца Йоханнеса Бё. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.90. В числе претендентов ещё три биатлониста из Норвегии: Стурья Легрейд (8.00), Тарьей Бё (10.00) и Йоханнес Дале (10.00). На россиянина Александра Логинова предлагают коэффициент 25.00, на успех Матвея Елисеева или Эдуарда Латыпова можно сделать ставку за 100.00.