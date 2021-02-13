«Кристал Пэлас» — «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» – «Бернли».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.65.
«В матче с «Лидсом» «Пэлас» выглядел безыдейно и безынициативно и абсолютно заслуженно в итоге проиграл. Команда с Заа и без него – все-таки большая разница. Без него она лишается процентов 70–80 атакующего потенциала. Судя по всему, ивуарийца не будет и на этот раз, так что против мощного и слаженно обороняющегося «Бернли» в нападении будет непросто.
«Бернли» при в целом хорошей физической форме и организованности также не блещет игрой в нападении. В трех последних матчах из четырех команда Шона Дайша уходила с поля без забитых мячей.
Скорее всего, результативной игры не получится».
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