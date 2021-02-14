«Интер» — «Лацио»: прогноз Александра Аксёнова на матч 22-го тура Серии А в Милане

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Лацио».
Ставка: победа «Интера» за 1.81.
«В Москве сейчас очень холодно, зябко, минусовая температура. Мне кажется, что примерно подобные ощущения сейчас испытывает в душе и Антонио Конте, главный тренер «Интера».
Давно уже нет Лиги чемпионов, в прошлом осталось поражение в полуфинале Кубка Италии от «Ювентуса». Там было два матча, и всё это закончилось вылетом и руганью — сначала с Бонуччи, а потом с руководством «Юве». Словом, мне кажется, что в последнее время Антонио Конте испытывает не самые приятные эмоции. Зато появилась какая-то злость. Возможно, она передастся команде.
Впереди «Лацио», который совсем недавно уступил «Аталанте», но кто «Аталанте» не проигрывает? А вообще, у «Лацио» была хорошая серия, много положительных результатов, есть победы, но при этом «Интер» всё-таки превосходит «Лацио» и по составу.
Мне кажется, что после осечки в Кубке Италии «Интер» должен победить».
- 14 февраля 2021
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