«Интер» — «Лацио»: прогноз Александра Аксёнова на матч 22-го тура Серии А в Милане

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Лацио».

Ставка: победа «Интера» за 1.81.

«В Москве сейчас очень холодно, зябко, минусовая температура. Мне кажется, что примерно подобные ощущения сейчас испытывает в душе и Антонио Конте, главный тренер «Интера».



Давно уже нет Лиги чемпионов, в прошлом осталось поражение в полуфинале Кубка Италии от «Ювентуса». Там было два матча, и всё это закончилось вылетом и руганью — сначала с Бонуччи, а потом с руководством «Юве». Словом, мне кажется, что в последнее время Антонио Конте испытывает не самые приятные эмоции. Зато появилась какая-то злость. Возможно, она передастся команде.



Впереди «Лацио», который совсем недавно уступил «Аталанте», но кто «Аталанте» не проигрывает? А вообще, у «Лацио» была хорошая серия, много положительных результатов, есть победы, но при этом «Интер» всё-таки превосходит «Лацио» и по составу.



Мне кажется, что после осечки в Кубке Италии «Интер» должен победить».