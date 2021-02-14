«Вольфсбург» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Менхенгладбах.
Ставка: победа «Боруссии» М с нулевой форой за 1.96.
«Фаворитами идут хозяева, они хорошо выступают в этом сезоне. Но мне все-таки кажется, что Менхенгладбах покрепче будет. Правда, продолжаются разговоры вокруг их тренера, его возможного перехода в «Боруссию» Дортмунд летом. Марко Розе за счет этого имеет супердополнительную мотивацию перед каждой игрой. На него в возбуждении и любопытстве смотрит абсолютно вся страна, даже те, кто поддерживает другие команды.
Мне не кажется, что здесь должен быть какой-то перекос. На мой взгляд, шансы здесь абсолютно равные. И все будет зависеть от того, кто в атаке лучше использует свои моменты.
«Боруссия» Менхенгладбах с форой (0) (расходом в случае ничьей) за 1.96 — это очень много. Думаю, это лучшая ставка на такую встречу».
- 14 февраля 2021
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