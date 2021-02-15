Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Кадис» — «Атлетик»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

«Кадис» — «Атлетик»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Кадис» — «Атлетик». Встреча чемпионата Испании начнётся в 23:00 мск 15 февраля.

Ставка: ТБ 2 за 1.93.

«Кадис» регулярно пропускает — последний матч без пропущенных в Ла Лиге ещё в декабре 2021-го, «Бильбао» не слишком строг в обороне, у них серия из 10 матчей на «обе забьют». Скорее всего, будут голы. Поставлю на тотал больше 2», — сказал Радимов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021