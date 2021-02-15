«Кадис» — «Атлетик»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Кадис» — «Атлетик». Встреча чемпионата Испании начнётся в 23:00 мск 15 февраля.
Ставка: ТБ 2 за 1.93.
«Кадис» регулярно пропускает — последний матч без пропущенных в Ла Лиге ещё в декабре 2021-го, «Бильбао» не слишком строг в обороне, у них серия из 10 матчей на «обе забьют». Скорее всего, будут голы. Поставлю на тотал больше 2», — сказал Радимов.
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