«Амур» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Хабаровске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.19.
«У «Автомобилиста» сейчас и без того всё через пень-колоду, так ещё и на Дальний Восток лететь. И возвращаться, между прочим, потом через Казахстан, где предстоит сразиться в очной дуэли с «Барысом». Дуэль эта будет за седьмое место в Восточной конференции, что для команды с таким бюджетом, как у екатеринбуржцев, само по себе прискорбно.
То есть, с одной стороны, вынимать два очка из «Амура» в Хабаровске уральцам не просто нужно, а архиважно. С другой стороны, и сильно перенапрягаться нельзя, потому что потом ещё лететь вместо восстановления, а «Барыс», на минуточку, никуда не ездил, у казахстанцев домашняя серия.
То есть не всё так просто в этом мире. Но и эта картина усугубляется тем, что «Амур» в принципе домашняя команда, а в этом сезоне совсем домашняя. То есть кровь пить будет – и это минимум, что можно от неё ждать. А то ведь ещё надумает очков подзаработать, которые хабаровчанам уже давно нужны, как мёртвому припарка.
Стало быть, мы имеем крепкий, упорный, а может быть, даже упёртый матч, который, скорее всего, завершится в основное время, но в одну шайбу. Так, как завершились три предыдущих междусобойчика этих соперников. Но в чью пользу? И тут уже не угадаешь, поскольку мы до стартового вбрасывания не узнаем, кому евротуровая пауза пошла на пользу, а кому совсем наоборот.
Но я всё-таки рискну поставить на екатеринбуржцев, которым эта победа куда более нужна».
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