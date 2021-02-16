«Барыс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 16.02.2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 3.14.

«Пути господни неисповедимы. Эта констатация лучше всего подходит к текущему положению «Барыса». Который был восьмым с кучей «запасных» матчей. Теперь «у пана атамана нема золотого запасу», был, да весь вышел, а место так и осталось восьмым. Там, в принципе, недалеко и до пятого, но если ты выигрываешь лишь один матч из последних пяти, то рассчитывать на что-то иное, кроме «Ак Барса» в четвертьфинале, невозможно.



Но если «Автомобилист» подсобит, а сами казахстанцы чуть-чуть добавят, то вполне могут выйти в плей-офф и на «Авангард», причём всё в том же четвертьфинале. И поэтому нужный нам матч вполне можно расценивать в качестве генеральной репетиции. А заодно сравнить силы верхней и нижней частей восточной сетки плей-офф. Настолько ли всё однозначно, как нам иногда кажется.



Правда, совсем уж чёткую картину мы точно не получим, поскольку обе команды застоялись, как, впрочем, и все остальные представители КХЛ, кроме, разве что «Йокерита», который в евротуровую паузу пашет, как дизель в Заполярье. То есть по-любому какое-то время уйдёт на вхождение в тонус, и у кого это получится быстрей, мы сейчас сказать не можем.



Но что мы точно знаем, что эта серия давно уже считается гостевой. И в ней на одну хозяйскую победу приходится более трёх гостевых, вне зависимости от места проведения очередного междусобойчика. Такая статистика практически обнуляет хозяйские шансы и позволяет нам с чистой совесть поставить на «ястребов».



Итак, гостевая победа «Авангарда», в основное время и с преимуществом в две-три шайбы».