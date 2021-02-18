«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Амура» минимум в 2 шайбы за 2.26.



«Амур» является наиболее домашней командной Восточной конференции. Настолько домашней, что если бы в расчёт брались только домашние матчи, то «Амур» выходил бы в плей-офф (кстати, вместе с «Сибирью», не пустив туда «Автомобилист» с «Барысом»). В принципе это всегда было характерно для любых дальневосточных команд, и не только в КХЛ (в истории отечественного хоккея в различных лигах играло немало представителей Дальнего Востока). Поэтому домашней победе «Амура» над «Автомобилистом» не следует удивляться, а вот что удивляет, так это беззубость екатеринбуржцев, забросивших в Хабаровске одну шайбу за 63 с лишним минуты чистого времени игры.



Подробнее на «Автомобилисте» мы остановимся позже, а пока констатируем факт, что сразу после уральцев, давно уже вышедших в плей-офф, в Хабаровск прибыл «Нефтехимик», который вообще никуда не выходит, кроме как в туалет. И который продолжает свою проигрышную серию, начатую еще в январе – сейчас она составляет уже семь матчей. И всё идёт к тому, что совсем скоро будет составлять восемь.



«Нефтехимик» у нас не входит в число наиболее забивающих команд, особенно в этом сезоне. И в предыдущем туре он проиграл в Новосибирске, тоже забросив одну шайбу за час с лишним игры. То есть нижнекамские зубы тоже выбиты и где-то потеряны. А ведь «Амур» вдобавок ещё будет и мстить: он уже проиграл «Нефтехимику» два матча в этом сезоне и теперь дома будет творить вендетту.



Итак, домашняя победа «Амура». Тоскливо-доигрывающая, зато в основное время и с преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.