«Славия» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на игру 1/16 финала Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Славия» — «Лестер».



Ставка: победа «Лестера» и меньше 3 мячей в матче за 4.26.



«Сегодня говорим о Лиге Европы, а если конкретно — о противостоянии «Славии» и «Лестера». В этой паре сошлись команды, которым, как мне кажется, комфортней играть так называемым вторым номером: ловить соперника на контратаках, ждать своего часа и караулить.



Конечно, всё это достаточно условно. Есть разница в исполнителях «Лестера» и «Славии». У англичан в этом плане есть существенное преимущество. Совершенно не важно, что «Лестер» фактически новичок в еврокубках. Была когда-то кампания в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы это первый опыт, а тут бывает всё: и синяки, и шишки, и всё что угодно.



В любом случае в этом матче именно «Лестер» — фаворит. Вопрос лишь в том, насколько он фаворит. Глядя на изобилие линий, наиболее любопытной мне кажется ставка на исход и тотал.



Победа «Лестера» и тотал меньше 2.5 мяча. Здесь коэффициент почти 4.5. Высокий, рискованный, но мне кажется, что в выездном матче вряд ли «Лестер» забьёт много. «Славия», в свою очередь. также не может похвастаться результативностью. Ждём, смотрим и надеемся, что наши ставки сыграют», — сказал Казаков.