«Црвена Звезда» — «Милан»: прогноз Дмитрия Егорова на матч Лиги Европы

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Црвена Звезда» — «Милан».

Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.95.



«Милан» едет в Сербию играть с «Црвеной Звездой». «Црвена Звезда», естественно, лидер с большим отрывом у себя в стране, но я побывал на некоторых матчах на сборах, где российские клубы играли с командами из Сербии — уровень там ужасный, довольно низкий. Сравнивать его даже с российскими клубами бессмысленно, так что успехи «Црвены Звезды» в национальном чемпионате ни о чём не говорят. Куда интереснее, что они прошли достаточно уверенно свою отборочную группу, проиграв в гостях только «Хоффенхайму», что не зазорно, а так выглядели вполне уверенно.



У «Милана» произошло падение результатов в последнее время. Есть определённые проблемы у команды, «Интер» уже обогнал «Милан», но мы понимаем, что с таким набором классных футболистов, которые есть у «Милана», он точно будет забивать и создавать моменты – это очевидно. Команда, которая уже давно ничего не добивалась в Европе, имеет шанс взять хоть какую-то чашку.



Но мы ещё раз должны сказать, что у «Милана» нет какой-то надёжности в обороне – практически все команды, с которыми «Милан» играл на групповой стадии Лиги Европы, создавали у его ворот моменты. Исходя из этого, я бы не брал победу одной из команд, поэтому мой прогноз — тотал больше 2.5. «Милан» точно пропустит, но и забьёт больше одного, потому что класс скажется», — сказал Егоров.