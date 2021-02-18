«Краснодар» — «Динамо» З: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу 1/16 финала Лиги Европы!
18 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы сыграют «Краснодар» и «Динамо» из Загреба. Начало матча — в 20:55 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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