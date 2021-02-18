Чемпионат мира по биатлону–2021: расписание, где смотреть онлайн, прогнозы и ставки

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира по биатлону. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».



Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения

Расписание соревнований



18 февраля

17:15. Супермикст.



20 февраля

13:45. Эстафета, женщины.

17:00. Эстафета, мужчины.



21 февраля

14:30. Масс-старт, женщины.

17:15. Масс-старт, мужчины.



Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.



Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.



Пока у сборной России нет медалей на этом чемпионате мира. Всего же медали завоевывали 7 стран. В неофициальном зачете лидирует Норвегия, на счету биатлонистов этой страны 7 медалей (4 золота + 3 бронзы).