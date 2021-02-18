Чемпионат мира по биатлону—2021: где смотреть супермикст, какие прогнозы и ставки

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) пройдёт супермикст. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ», начало в 17:15 мск.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований
18 февраля
17:15. Супермикст.
20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.
21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.
В составе сборной России в супермиксте выступит дуэт Эдуард Латыпов — Евгения Павлова. Эксперты оценили шансы россиян победить коэффициентом 25.00. На то, что Россия завоюет какую-нибудь медаль, можно поставить с коэффициентом 7.00, а на то, что наша команда будет в шестёрке лучших, букмекеры дают коэффициент 2.00.
По оценке аналитиков, фавориты — сборная Норвегии (Йоханнес Бё — Тириль Экхофф), сделать ставку на них можно за 3.30. Шансы французского дуэта Антонен Гигонна/Жули Симон оценивают коэффициентом 4.00. За 5.90 можно поставить на итальянцев Лукаса Хофера и Доротею Вирер.
- 18 февраля 2021
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:39
-
08:19
-
08:15
-
08:00
-
07:17
- 17 февраля 2021
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:17
-
19:30
-
19:00
-
18:30