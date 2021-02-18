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Чемпионат мира по биатлону—2021: где смотреть супермикст, какие прогнозы и ставки

Чемпионат мира по биатлону—2021: где смотреть супермикст, какие прогнозы и ставки
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Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) пройдёт супермикст. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ», начало в 17:15 мск.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований

18 февраля
17:15. Супермикст.

20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.

21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.

В составе сборной России в супермиксте выступит дуэт Эдуард Латыпов — Евгения Павлова. Эксперты оценили шансы россиян победить коэффициентом 25.00. На то, что Россия завоюет какую-нибудь медаль, можно поставить с коэффициентом 7.00, а на то, что наша команда будет в шестёрке лучших, букмекеры дают коэффициент 2.00.

По оценке аналитиков, фавориты — сборная Норвегии (Йоханнес Бё — Тириль Экхофф), сделать ставку на них можно за 3.30. Шансы французского дуэта Антонен Гигонна/Жули Симон оценивают коэффициентом 4.00. За 5.90 можно поставить на итальянцев Лукаса Хофера и Доротею Вирер.

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