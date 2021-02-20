«Йокерит» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Финляндии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 3.04.

«Если заходить на этот матч с «дальней глиссады», то есть со стороны статистики, то все карты должны быть в руках у «джокеров», и им в этом матче предстоит банковать. Потому что пара у нас с изрядным домашним перекосом, и, скажем, весь прошлый год и начало нынешнего они весело крошили друг друга в родных стенах. Сперва дважды «Йокерит» с общим счетом 11:1, потом дважды «Динамо» с общим счетом 9:1. Теперь им снова играть в Хельсинки, сколько там с точки зрения чистой математики должны пропустить бело-голубые, ась? Пять или шесть?



Но тут голая статистика явно не работает. Потому что «Йокерит» нынче спотыкается на обе ноги. Да, была красивая и удивительная победа в Магнитогорске. Но до нее были три поражения при непонятно какой игре, а после нее «джокеры» успели проиграть дома Минску, который тоже «Динамо», но от московского сейчас ой как далек!



Владимир Крикунов подводит свою команду к плей-офф практически в идеальном состоянии. И бело-голубые идут по нарастающей. Поэтому поездка в солнечную Финляндию не должна им принести ровным счетом никаких проблем. «Динамо» должно победить, причем сделать это весьма убедительно, в основное время и с преимуществом не менее чем в пару-тройку шайб».