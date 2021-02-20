«Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 22-го тура Бундеслиги

Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 22-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Айнтрахт» — «Бавария».



Ставка: ИТБ 1.5 гола «Айнтрахта» за 2.08.

«Это, конечно же, супер интересный матч, потому что «Бавария» приедет в гости к одной из самых эффективных немецких команд. «Айнтрахт» уже 10 туров подряд не уступает и благодаря этому сумел подняться на 3-е место в Бундеслиге. Это настоящая сенсация. Хотя еще несколько месяцев назад, в конце 2020 года, нам казалось, что это типичный середняк, который будет барахтаться в турнирном болоте.



Тем не менее «Айнтрахт» набрал отличную форму. Он не только не проигрывает 10 матчей подряд, так еще и забивает во всех этих играх минимум по два мяча. Хочу сделать рискованную ставку на то, что «Айнтрахт» продолжит свою серию из двух мячей и более, то есть индивидуальный тотал больше 1,5. Коэффициент на это событие 2,08. Это хорошая сделка, поэтому стоит рискнуть.



Мы помним, что в этом сезоне «Бавария» играет с перепадами именно с точки зрения действий в обороне. В последнем туре «Бавария» умудрилась сыграть 3:3 с «Арминией». Мюнхенцы играли дома и по ходу встречи уступали 1:3. «Арминия» — это одна из самых слабых немецких команд с точки зрения атаки.



У «Айнтрахта» должны быть силы и возможности, чтобы наковырять гранду парочку мячей. При этом я не исключаю того, что «Бавария» вполне может увести победу. «Айнтрахт» считается удобным соперником для мюнхенцев, которые всего дважды за всю историю очных матчей уступали.



Здесь я бы не закладывался на результат, а предположу, что матч будет результативным. Может быть, в экспресс и можно было бы взять ТБ (2,5) и «обе забьют», но на это дают очень низкий коэффициент — 1.45. Для ординара я выбираю ставку на ИТБ1 (1.5) за 2.08. Мне кажется, что матч вполне может быть результативным, а у хозяев поля есть шансы как минимум дважды огорчить «Баварию».



Напомню, через три дня после матча во Франкфурте «Баварию» ждет матч в 1/8 финала Лиги чемпионов, что накладывает определенные обязательства. Возможна ротация состава, так как Лига чемпионов все же важнее. «Айнтрахт» вполне может воспользоваться слабостями «Баварии» в обороне».