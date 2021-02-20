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«Динамо» Минск – «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

«Динамо» Минск – «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – «Трактор».

Ставка: ничья за 4.04.

«Один из немаловажных факторов, наверняка повлияющих на результат минского матча, – количество крови, выпитой у «Трактора» армейцами. Да, челябинцы победили, но сколько оставили за это в Москве сил и эмоций? С эмоциями в Минске проблем быть не должно, поскольку такие победы окрыляют. А вот с силами, особенно в конце длинного сезона…

У «зубров», между прочим, с эмоциями тоже будет все в порядке: они выиграли в Хельсинки. То есть тут видится равенство. По игре стабильнее и крепче выглядят уральцы, но ровным счетом настолько, чтобы это компенсировалось местом проведения матча.

Осталось заглянуть в статистику личных встреч. И там практически равенство: 12 побед в междусобойчиках у минчан, 13 – у челябинцев. А еще эта самая статистика говорит о серьезном преимуществе хозяев, начиная с 2017 года. Шесть хозяйских побед подряд, после которых уже в этом сезоне минчане выиграли в Челябинске. Но это произошло в тот момент, когда «Трактор» лихо кувыркался.

В общем, все говорит нам об абсолютном равенстве. Поэтому и загадываю ничью в основное время. А уже потом… Ну, пусть «Трактор» возьмет реванш за домашнее поражение. Оно ведь тоже было за пределами основного времени».

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