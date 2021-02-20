«Динамо» Минск – «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – «Трактор».
Ставка: ничья за 4.04.
«Один из немаловажных факторов, наверняка повлияющих на результат минского матча, – количество крови, выпитой у «Трактора» армейцами. Да, челябинцы победили, но сколько оставили за это в Москве сил и эмоций? С эмоциями в Минске проблем быть не должно, поскольку такие победы окрыляют. А вот с силами, особенно в конце длинного сезона…
У «зубров», между прочим, с эмоциями тоже будет все в порядке: они выиграли в Хельсинки. То есть тут видится равенство. По игре стабильнее и крепче выглядят уральцы, но ровным счетом настолько, чтобы это компенсировалось местом проведения матча.
Осталось заглянуть в статистику личных встреч. И там практически равенство: 12 побед в междусобойчиках у минчан, 13 – у челябинцев. А еще эта самая статистика говорит о серьезном преимуществе хозяев, начиная с 2017 года. Шесть хозяйских побед подряд, после которых уже в этом сезоне минчане выиграли в Челябинске. Но это произошло в тот момент, когда «Трактор» лихо кувыркался.
В общем, все говорит нам об абсолютном равенстве. Поэтому и загадываю ничью в основное время. А уже потом… Ну, пусть «Трактор» возьмет реванш за домашнее поражение. Оно ведь тоже было за пределами основного времени».
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