«Шальке» — «Боруссия» Д: прогноз Дмитрия Симонова на матч 22-го тура Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 22-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Шальке» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: Холанд откроет счёт за 3.00, победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.82.

«Эрлинг Холанд впечатляюще выглядел против «Севильи» в Лиге чемпионов и просто обязан продолжить свой перформанс в рурском дерби против слабейшей команды бундеслиги. Норвежец уже много раз доказывал, что когда он в форме, голы забиваются сериями. Оборона «Шальке» вряд ли способна его остановить. Ставка на гол Холанда невысока (1,42) и подойдет для экспресса, а для одинара я выберу рискованный вариант — форвард не только отличится, но и забьет первый в матче гол. Как альтернативу можно скомбинировать гол Холанда с победой гостей.



«Шальке» забил всего один мяч в пяти последних матчах и не способен отличиться уже в трех рурских дерби подряд. Нельзя исключать, что хозяевам удастся забить один мяч, воспользовавшись тем, что «Боруссия» несколько дней назад играла в Лиге чемпионов. Но статус матча не позволит Дортмунду сыграть спустя рукава, и хозяева наверняка будут разгромлены либо проиграют как минимум с разницей в пару мячей».