Брэди — Осака: прогноз Анны Чакветадзе на финальный матч Australian Open 2021

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Дженнифер Брэди — Наоми Осака в финале Australian Open 2021.

Ставка: тотал меньше 20.5 гейма за 1.92.

«Финал Открытого чемпионата Австралии. Наоми Осаку здесь, конечно, многие ждали. Японка великолепно себя чувствует на харде, выиграла US Open. И здесь была явным претендентом на победу. Да, она прошла через сложнейший матч с Мугурусой. Наверное, только испанка в реальности могла остановить Наоми. Даже у Серены абсолютно ничего не получилось. Осака комфортно выиграла.



Что касается Брэди, то это не такой уж большой сюрприз. В какой-то мере американке с сеткой сильно повезло. Она дошла до финала, не сыграв ни с кем из топ-25. Но это не ее проблемы, что сеяные вылетали. Брэди мы видели в полуфинале прошедшего US Open, и там она уступила как раз Осаке. Матч получился на загляденье, японка выиграла только в трех партиях.



Но по тому, что я видела на этом турнире, Брэди сейчас играет не так здорово, как в Нью-Йорке. Матч с Муховой превратился в фестиваль ошибок. Очень неуверенно действовала Брэди. С такой игрой против Осаки делать нечего.



Конечно, финал — особенный матч, Осака может занервничать, но, мне кажется, она выиграет уверенно. Преимущество в мощи колоссальное. Возьму вариант — меньше 20.5 гейма».