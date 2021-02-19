«Саутгемптон — Челси»: прогноз Василия Уткина на матч 25-го тура АПЛ
Известный российский журналист Василий Уткин дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Саутгемптон — Челси».
Ставка: обе команды забьют за 1.81.
«Саутгемптон — Челси». Наиболее качественная ставка в этом матче — «обе команды забьют». Почему так думаю? С одной стороны, «Челси» очень неплохо выглядел при Тухеле и мало пропускал, но все же пропускал, пусть даже и автогол в матче с «Шеффилд Юнайтед».
«Саутгемптон» в этом сезоне — настоящий дикий зверь, а прошлая встреча этих команд закончилась вничью со счетом 3:3. Думаю, в этом матче самая взрывная ставка «Саутгемптон — Челси» — «обе команды забьют».
Моя ставка – обе забьют за коэффициент 1.81».
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