Новак Джокович — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на финал Australian Open 2021

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Даниил Медведев в финале Australian Open-2021.



Ставка: тотал больше 40.5 гейма за 1.89.



«Итак, Даня Медведев сыграет в финале Australian Open. В финале он сыграет с хозяином кортов, можно и так сказать, Новаком Джоковичем. Новак уже 8 раз побеждал на Открытом чемпионате Австралии, очень любит играть на центральном корте.



Даже и не знаю, что должно произойти, чтобы Джокович сдулся наконец-то. Кстати, специалисты считают Новака не таким уж и большим фаворитом в этом матче, хотя обычно в этом плане он ведет с большим отрывом.



Что по Дане? Медведев — красавец. Он классно подает и играет в похожем стиле. В некотором роде Джокович сразится со своим зеркальным отражением. Единственное что быстрее летит подача у Медведева из-за роста. Правда, на этом турнире Джокович прибавил по части скорости подачи и даже рисковал на второй.



Уже нет никакой травмы у Джоковича, и по полуфиналу было видно, что его ничего не беспокоит, о чем он сказал на пресс-конференции. Ожидаю ожесточенную битву и думаю, что сыграют больше 40.5 гейма».