«Атлетик» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч 24-го тура Ла Лиги

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Вильярреал».
Ставка: «Атлетик» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 2.08.
«Атлетик» после прихода тренера Марселино набрал отличную форму. Очередным свидетельством взлёта басков стал разгром «Кадиса» 4:0 в прошлом туре. Сможет ли остановить «львов» «Вильярреал», который в четверг тратил силы в игре Лиги Европы в Зальцбурге? Для команды Унаи Эмери это уже вторая за неделю выездная игра, поэтому «подводники» наверняка будут уступать «Атлетику» в свежести. Но смущает дисквалификация за перебор жёлтых карточек сразу двух футболистов «Атлетика» — Унаи Нуньеса и Микела Весги.
Поэтому на чистую победу басков ставить не рискну, но охотно поставлю на то, что хозяева поля не проиграют. Тем более что «Вильярреал» — короли ничьих. «Жёлтая субмарина» сыграла вничью 12 раз за прошедшие 23 матча. Помимо аккуратной ставки на непроигрыш «Атлетика» с коэффициентом 1,42, можно поставить также уже с коэффициентом 2.08 на то, что «Атлетик» не проиграет при тотале больше 1.5 мяча".
- 21 февраля 2021
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