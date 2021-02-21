«Милан» — «Интер»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Интер» в 23-м туре итальянской Серии А сезона-2020/2021.

Ставка: гол Лукаку за 2.11.

«Третье миланское дерби в этом сезоне. Пока равенство. «Милан» выиграл в первом круге в чемпионате, «Интер» затем взял реванш в Кубке Италии. Обе встречи завершались со счетом 2:1.



Интересно, что к моменту кубкового матча в конце января лидером Серии А был «Милан». Сейчас ситуация изменилась. У «Милана» чаще стали возникать проблемы, и в лидеры вырвался «Интер», правда, пока всего на 1 очко. Но дальше может команда Конте и дальше убежать. «Интер» не попал в евровесну, а «Милан» играет в Лиге Европы. Он провел сложный матч на выезде против «Црвены Звезды», сыграли 2:2. «Интер» же отдыхал и спокойно готовился к дерби. В этом его преимущество.



И последний матч в чемпионате «Интер» провел очень ярко — против «Лацио». Победили 3:1 — абсолютно по делу. Здорово в атаке смотрелись. Снова был великолепен Лукаку. Забил сам, великолепно продавил оборону «Лацио» и ассистировал Мартинесу. Думаю, и оборона «Милана» не устоит против мощного бельгийца. Ставлю на его гол».