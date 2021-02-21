«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз Владислава Турова на матч чемпионата Германии

Профессиональный гандикаппер Владислав Туров дал прогноз на матч 22-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Хоффенхайм» – «Вердер».
Ставка: тотал больше 3.5 жёлтой карточки за 1.60.
«У «Хоффенхайма» выдался очень сложный календарь игр. В последних турах были очень сильные соперники («Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Айнтрахт»). Также не будем забывать, что несколько дней назад был матч в Лиге Европы против «Мольде», и, как оказалось, непростой матч. С учётом переполненного игроками лазарета матч против «Вердера» также простым не будет. В среднем «деревенские» получают 1,5 ЖК и 1,7 получают гости.
«Вердер» в этом сезоне играет достаточно агрессивно, в среднем 2,3 ЖК в гостях. При этом «музыканты» вынуждают и против себя играть жёстко: в среднем у соперников 2,4 ЖК. В 10 гостевых турах с участием «Вердера» во всех было от 4 ЖК.
Матч будет обслуживать Роберт Шредер, у которого в этом сезоне средний тотал на уровне 3,6 ЖК. Несмотря на невысокие средние цифры, в отработанных 7 матчах Бундеслиги в 5 случаях показывал от 4 ЖК.
Обе команды находятся в 5 очках от красной зоны, поэтому расслабляться ещё рано. С учётом проблем с составом у хозяев «Вердер» вполне может воспользоваться шансом и взять очки. Однако «Хоффенхайм» без боя их не отдаст. С учётом достаточно агрессивного стиля игры гостей вполне вероятно ожидать непростого матча для рефери и как минимум 4 ЖК».
- 21 февраля 2021
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