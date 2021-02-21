Биатлон, ЧМ-2021. Масс-старт, мужчины. Результаты гонки, кто выиграл, места россиян

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершился мужским масс-стартом на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Последняя золотая медаль соревнований досталась норвежцу Стурле Холму Легрейду, допустившему единственный промах на заключительной «стойке». Борьбу за серебро на последнем круге выиграл ещё один норвежец Йоханнес Дале. Бронзовым призёром стал француз Кентен Фийон Майе.



Лучшим из россиян, девятым, стал Александр Логинов, зашедший на два штрафных круга. Отметим, что на заключительном круге Логинов опередил шведа Себастиана Самуэльссона, вслед за которым уходил с четвёртого огневого рубежа.

Эдуард Латыпов занял 14-е место, Матвей Елисеев финишировал 15-м, Карим Халили замкнул двадцатку лучших.

Легрейд входил в тройку фаворитов у букмекеров. Ставки на норвежца принимались за 6.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 6 тыс. рублей.

Попадание Фийона Майе на подиум оценивалось в 2.40, финиш Дале в топ-3 шёл за 3.50. На то, что Александр Логинов финиширует выше Эдуарда Латыпова, предлагали поставить за 1.75.