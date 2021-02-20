Биатлон, ЧМ-2021. Масс-старт, мужчины. Прогноз: Латыпов устал, есть ли силы у Логинова?

На чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке 21 февраля состоится мужской масс-старт на 15 км. Начало — в 17:15 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал. Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы имеет норвежец Йоханнес Бё, поставить на которого предлагают за 3.24.

Коэффициенты букмекеров на мужской масс-старт ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке (21.02.2021)

В тройку фаворитов также входят француз Кентен Фийон-Майе (5.00) и Стурла Холм Легрейд из Норвегии (6.00). Следом идут норвежец Йоханнес Дале (8.00), Эмильен Жаклен из Франции (9.00), а также немец Арнд Пайффер и швед Себастьян Самуэльссон (по 11.0).

Прогноз и анализ мужского масс-старта на чемпионате мира по биатлону 21 февраля 2021 года

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке выходит на финишную прямую. Эстафеты отгремели, остался последний день. В воскресенье, 21 февраля, пройдут масс-старты. Мужчин ожидает 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Гонка стартует в 17:15 мск.

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У России представительство широкое, особенно на контрасте с женщинами. Сразу четыре спортсмена. Все получили путёвку на финальную гонку по сумме набранных очков за прошедшие старты турнира. Эдуард Латыпов и Александр Логинов — это понятно, Матвей Елисеев взял своё стабильностью.



А Карим Халили отобрался последним благодаря прекрасному выступлению в индивидуальной гонке. Там он занял шестое место при чистой стрельбе. То есть посмотреть тут при любых раскладах будет на что, хотя букмекеры на этот раз в россиян абсолютно не верят.



Наших нет даже в числе 12 основных претендентов. Пожалуй, логика тут прослеживается. Дело в том, что с масс-стартами на Кубке мира у наших категорически не ладилось. Всего одно попадание в цветочную церемонию. И Александр Логинов тут ни при чём, у него лучший результат — десятая позиция в Хохфильцене.

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В Антхольце Логинов вообще остался на 19-й строчке. Елисеев и Латыпов бегали по три масс-старта. Эдуард стабильно финишировал в нижней половине: 23-й, 29-й, 20-й. А вот у Матвея есть шестое место в Оберхофе, когда за четыре рубежа промахнулся всего однажды. В Хохфильцене оказался 20-м, в Антхольце — 28-м.



Понятно, что бронзовая медаль в эстафете даёт надежду на красивое завершение турнира. И всё же реальные шансы, пожалуй, есть только у Логинова. Халили масс-старты в нынешнем сезоне не бегал, нехватка опыта рискует сказаться, ведь все сильнейшие выйдут на старт и конкуренция окажется грозной.



Елисеев — надёжный стрелок, но ходом проигрывает много. При удачном стечении обстоятельств способен зацепиться за десятку. В случае с Эдуардом Латыповым всё было видно накануне: очень много проиграл Самуэльссону на финише, участие в сингл-миксте сказалось.

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“На последнем круге уже была борьба с самим собой, чтобы дотерпеть и сохранить свое место. В голове была мысль – только бы дойти до финиша. Последние метров триста вообще с трудом помню”, — выдохнул после гонки Латыпов. Конечно, в таком ситуации выстрелить ему будет трудно.



А вот Логинов накануне на своём этапе показал третий ход. Проиграл только Йоханнесу Бё и Понсилуоме, за которыми в принципе редко кто может угнаться. Ставка “Александр Логинов финиширует выше Эдуарда Латыпова” за 1.75 в этом свете выглядит классно.



Любопытно, что по итогам трёх масс-стартов сезона никто не поднимался на подиум больше одного раза. Коэффициент на победу Йоханнеса Бё ожидаемо поднялся: с личными стартами в Поклюке у него категорически не ладится, а вот конкурентов хватает. В зачёте масс-стартов вообще лидирует Тарьей Бё, а Пайффер отстаёт от Йоханнеса всего на два очка.

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На наш взгляд, стоит рассмотреть финиш Лукаса Хофера в топ-5 за 4.00. Стрельба у итальянца в субботу не пошла, зато на лыжне он оказался великолепен. Лучшее время на этапе, ближайшему преследователю привёз аж 27 секунд. Контактные гонки Хофер любит, так что в борьбу за медали способен вмешаться.

Прогноз и ставка на мужской масс-старт на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке 21 февраля 2021 года

Эдуард Латыпов накануне много проиграл Самуэльссону на последнем круге и в разговоре с журналистами признался, что с трудом помнит заключительные метры дистанции. Участие в сингл-миксте даёт о себе знать, сил у Эдуарда не осталось. Потому ставка “Логинов финиширует выше Латыпова” за крепкий коэффициент 1.75 напрашивается. Александр в субботу на лыжне смотрелся классно.



Ставка №1: Логинов финиширует выше Латыпова за 1.75.



Ставка №2: Хофер попадёт в топ-5 за 4.00.