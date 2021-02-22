«Йокерит» — «Витязь»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на игру КХЛ «Йокерит» — «Витязь».
Ставка: «Витязь» не проиграет за 1.86.
«Йокерит» уже обеспечил себе попадание в плей-офф, набрав одно очко в матче против минского «Динамо». Конечно, нельзя сказать, что у «Йокерита» совсем нет мотивации, всё-таки он играет на домашней арене, но в любом случае гости сейчас лучше мотивированы, и они сделают всё, чтобы набрать хотя бы одно очко. Качество игроков у «Йокерита» лучше, но мотивация станет главным фактором такого результата.
«Витязь» продолжает бороться со «Спартаком» за право сыграть в Кубке Гагарина, и поэтому сейчас у подольчан очень большая мотивация. Сейчас «Витязь» ниже «Спартака» в турнирной таблице, поэтому если он хочет попасть в плей-офф, то сейчас нужно добиваться положительного результата. Каждое набранное очко пойдёт Подольску на пользу. Тяжело сказать, кто попадёт в плей-офф, но для меня небольшим фаворитом является «Спартак», и, обыграв в гостях «Торпедо», он сделал шаг по направлению к Кубку Гагарина», — сказал Вуйтек.
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