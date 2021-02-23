«Атлетико» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Челси».



Ставка: «Атлетико» не проиграет и меньше 4 голов в матче за 1.73.



«Атлетико Мадрид» против «Челси» в Лиге чемпионов. «Челси» уже провёл 7 матчей при Тухеле и ни разу не проиграл. Главная отличительная особенность нового «Челси» — это упор на владение мячом. В среднем игроки синих владеют мячом 70% времени. Результаты говорят сами за себя. Правда, топовых соперников ещё не было. Нельзя сказать, что впереди всё наладилось. Уже есть прогресс.



Уже не такие потухшие глаза у игроков, как в последние пару месяцев при Лэмпарде. В целом прогресс идёт, но ещё хватает, что делать. Ни в одном из матчей «Челси» не забивал больше двух мячей.



Что касается «Атлетико», то стилистически команда особенно не меняется, разве что пропускать стала чуть чаще. В целом всё та же прагматичная машина, как и раньше.



В последнем матче «Атлетико» просто валял дурака и особенно не напрягался. Игроки настраивались на Лигу чемпионов. Шансы выиграть Ла Лигу очень даже неплохие. Мне кажется, что как раз пожертвовали последней игрой с «Леванте» ради Лиги чемпионов.



Думаю, что «Атлетико» организованно сыграет, а «Челси» будет владеть мячом, контролировать ход встречи и, наверное, будет больше угрожать воротам «Атлетико». Мне кажется, что матч не будет результативным, а также в первом матче «Атлетико» не проиграет.



Из ставок взял бы 1Х и ТМ (3.5). Коэффициент в районе 1.85. И на статистику. «Челси» будут гостями в этом матче. Если будет тотал на гостей в районе 70% владения мячом, то это можно сыграть», — сказал Петросьян.

«Атлетико» — «Челси». Прогноз: Луис Суарес и Вернер устроят праздник футбола в Бухаресте В семи последних матчах «Челси» пропустили всего два гола. Один из них Рюдигер забил в собственные ворота.