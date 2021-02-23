«Атлетико» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Челси».
Ставка: «Атлетико» не проиграет и меньше 4 голов в матче за 1.73.
«Атлетико Мадрид» против «Челси» в Лиге чемпионов. «Челси» уже провёл 7 матчей при Тухеле и ни разу не проиграл. Главная отличительная особенность нового «Челси» — это упор на владение мячом. В среднем игроки синих владеют мячом 70% времени. Результаты говорят сами за себя. Правда, топовых соперников ещё не было. Нельзя сказать, что впереди всё наладилось. Уже есть прогресс.
Уже не такие потухшие глаза у игроков, как в последние пару месяцев при Лэмпарде. В целом прогресс идёт, но ещё хватает, что делать. Ни в одном из матчей «Челси» не забивал больше двух мячей.
Что касается «Атлетико», то стилистически команда особенно не меняется, разве что пропускать стала чуть чаще. В целом всё та же прагматичная машина, как и раньше.
В последнем матче «Атлетико» просто валял дурака и особенно не напрягался. Игроки настраивались на Лигу чемпионов. Шансы выиграть Ла Лигу очень даже неплохие. Мне кажется, что как раз пожертвовали последней игрой с «Леванте» ради Лиги чемпионов.
Думаю, что «Атлетико» организованно сыграет, а «Челси» будет владеть мячом, контролировать ход встречи и, наверное, будет больше угрожать воротам «Атлетико». Мне кажется, что матч не будет результативным, а также в первом матче «Атлетико» не проиграет.
Из ставок взял бы 1Х и ТМ (3.5). Коэффициент в районе 1.85. И на статистику. «Челси» будут гостями в этом матче. Если будет тотал на гостей в районе 70% владения мячом, то это можно сыграть», — сказал Петросьян.
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