«Йокерит» – «Витязь»: прогноз Владимира Плющева на игру КХЛ в Финляндии

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» – «Витязь».



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.54.



«Команды проведут второй матч за два дня. Накануне «Йокерит» не оставил подмосковной команде никаких шансов, выиграв на своём льду со счётом 5:1. Ситуация в борьбе за место в западной восьмёрке в связи с последними неудачами команды вышла из-под контроля «Витязя», и уже «Спартак» является фаворитом этой «гонки». Мало того, если сегодня подмосковная команда вновь проиграет, а «Спартак», в свою очередь победит, восьмая команда Запада определится за два тура до финиша регулярного чемпионата.



Не думаю, что сегодня «Витязь» также крупно уступит, как накануне. Мало того, мне кажется, что сегодня подмосковная команда сможет взять реванш. Но самое при этом обидное то, что на распределение мест в таблице эта победа никак не повлияет. Три очка за три тура вряд ли можно отыграть, даже при очном поединке.



Команды между собой играют достаточно результативно. Думаю, что не будет исключением и сегодняшний поединок», — сказал Плющев.