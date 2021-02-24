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«Аталанта» – «Реал Мадрид»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Италии

«Аталанта» – «Реал Мадрид»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Италии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Аталанта» – «Реал Мадрид».

Ставка: «Аталанта» не проиграет и обе забьют за 2.17.

«За две прошедшие недели «Аталанта» дважды обыграла «Наполи», забив в общей сложности семь мячей. Кажется, команда подошла в возобновлению Лиги чемпионов в отличной форме и с должным настроем. У нее всего одно поражение в последних двадцати матчах, три победы кряду, одиннадцать забитых мячей в четырех последних играх. К тому же возможность производить пять замен позволяет Гасперини, как в хоккее при каждой смене, поддерживать высокий темп игры у своих подопечных.

«Реал», кажется, тоже на ходу. Календарь игр позволил Мадриду в последние несколько недель одержать несколько не самых сложных побед и за это время выйти на должные физические кондиции. У команды пять побед в последних шести матчах, но справедливости ради надо добавить, что самым серьезным (по положению в таблице) соперником за это время был «Леванте» (8-е место), который как раз на поле мадридцев их и обыграл».

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