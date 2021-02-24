«Аталанта» – «Реал Мадрид»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Италии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Аталанта» – «Реал Мадрид».



Ставка: «Аталанта» не проиграет и обе забьют за 2.17.



«За две прошедшие недели «Аталанта» дважды обыграла «Наполи», забив в общей сложности семь мячей. Кажется, команда подошла в возобновлению Лиги чемпионов в отличной форме и с должным настроем. У нее всего одно поражение в последних двадцати матчах, три победы кряду, одиннадцать забитых мячей в четырех последних играх. К тому же возможность производить пять замен позволяет Гасперини, как в хоккее при каждой смене, поддерживать высокий темп игры у своих подопечных.



«Реал», кажется, тоже на ходу. Календарь игр позволил Мадриду в последние несколько недель одержать несколько не самых сложных побед и за это время выйти на должные физические кондиции. У команды пять побед в последних шести матчах, но справедливости ради надо добавить, что самым серьезным (по положению в таблице) соперником за это время был «Леванте» (8-е место), который как раз на поле мадридцев их и обыграл».

«Аталанта» — «Реал». Прогноз на матч: Зинедин Зидан не найдёт выхода из кадровой западни Мадридский клуб подходит к важнейшему отрезку сезона с огромным количеством травмированных игроков.