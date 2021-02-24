«Лацио» — «Бавария»: результат матча, кто победил, как сыграли 23.02.2021, авторы голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась победой мюнхенцев со счётом 4:1.



На 9-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На 24-й минуте полузащитник Джамал Мусиала упрочил преимущество гостей в счёте. В конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард «Баварии» Лерой Зане довёл счёт до разгромного. На 47-й минуте защитник «Лацио» Франческо Ачерби отправил мяч в собственные ворота. Через 2 минуты хавбек Хоакин Корреа сократил отставание римской команды в счёте.

Поставить на победу мюнхенской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.77: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1770 рублей. Успех итальянцев оценивался в 4.85. А ставки на ничью принимались за 4.40.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.50, «обе забьют» — за 1.52, точный счёт 1:4 — за 22.0, а победа «Баварии» по итогам первого тайма и всей встречи — за 2.75.