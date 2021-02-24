«Аталанта» — «Реал Мадрид»: ставка Егора Титова на игру плей-офф Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Реал Мадрид». Это первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.30.



«Многие ждут от этого матча большого количества голов, но я бы здесь пошел от противного. У «Реала» многие звезды будут отсутствовать — Рамос, Марсело, Бензема. Потеря француза здесь определяющая, без него атака «Реала» совсем не та. Думаю, что Мадрид приедет играть от обороны. Он будет перекрываться и искать шансы в контратаках. Зидан понимает, в какой футбол играет «Аталанта». И он наверняка понимает, что «Реал» сейчас не готов играть в открытую с таким соперником.



Можно посмотреть на все последние результаты «Реала». Обилия голов практически не бывает. Сплошные низы — 1:0, 2:0. Поэтому я бы рискнул сыграть низ и здесь. «Аталанта» ведь тоже понимает, что против такого опасного соперника раскрываться чересчур не стоит. Она будет в меру осторожничать.



Так что на первый матч в этом противостоянии мой вариант — «тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Титов.

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