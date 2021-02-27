Магомед Анкалаев — Никита Крылов: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой UFC Магомед Анкалаев – Никита Крылов.

Ставка: бой закончится досрочно за 1.50.

«Коэффициент 3.80 на победу Крылова выглядит необычным, если отталкиваться от цифр: Крылов выше в рейтинге, у него больше боев в UFC, больше побед над топами и больше боев с топами. В разобранном состоянии Крылов провел раунд против чемпиона и очень равный бой с первым номером, но как раз-таки отсутствие стабильности заставляет букмекеров сомневаться в Никите.



Магомед Анкалаев, наоборот, делает все, чтобы нам стало понятно значение слова «выносить» в ММА, и пока только один его бой в UFC дошел до решения.



Второй момент, на который могут обращать внимание букмекеры, — Крылов тренируется в American Top Team и большинство его фотографий с бойцами, которые не очень похожи на Магомеда, а Анкалаев уехал в зал Рэя Сефо и тренируется/фотографируется с бойцами, которые в принципе похожи на убийц: Фрэнсис Нганну, Миша Циркунов, Ислам Махачев и Роман Долидзе.



В итоге бой получается сложным для прогнозов, особенно, если мы говорим про хоть сколь-нибудь серьезные коэффициенты. Даже тотал раундов оценить сложно, при условии, что оба могут пройти и всю дистанцию и закончить на первой минуте.



Скорее всего, им хватит молодости, остроты и не самого теплого отношения друг к другу, чтобы закончить досрочно».