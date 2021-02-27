«Севилья» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Барселона».
Ставка: 2-3 гола в матче за 2.03.
«Совсем скоро эти команды встретятся на «Камп Ноу» в ответном полуфинале Кубка короля, где «Барселона» попробует отыграть гостевое поражение 0:2. Ну а пока – очная битва за третье место в чемпионате. Думаю, что шансы команд в букмекерской линии оценены достаточно объективно и на исход ставить не буду. Тем более, что исход матча тут довольно сложный для прогноза.
У «Барселоны» вернулся Пике и в прошлом матче каталонцы наконец сыграли на «ноль», обыграв «Эльче» 3:0. Шансы же «Севильи» на голы снижает травма Окампоса, самого полезного футболиста в атаке красно-белых. «Севилья» довольно крепка в обороне, но Месси всегда может сотворить гол из ничего. А тут еще и Брэтуэйт вдруг разыгрался и стал раздавать тонкие голевые передачи, даже пяткой!
Мне кажется, голов будет не слишком много и не слишком мало. Ставка на тотал матча от двух до трех забитых мячей при достаточно высоком коэффициенте 2.03 – это мне понравилось в букмекерской линии больше всего».
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