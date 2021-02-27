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«Зенит» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура РПЛ 27.02.2021

«Зенит» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 20-го тура РПЛ 27.02.2021
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» в 20-м туре РПЛ.

Ставка: гол Дзюбы за 2.00.

«Так уж получилось, что в пандемийный 2020 год команды в Петербурге не играли. Играли они дважды в Ростове. И оба раза выиграл «Зенит», скромненько и аккуратненько переиграв команду Валерия Карпина.

«Зенит», как и «Ростов», не лучшим образом вошёл в официальные игры этого календарного года. Обе команды вылетели из Кубка России. С не самым позитивным настроением они подходят к очной встрече.

Последний выезд «Ростова» в Петербург ничего хорошего команде Карпина не подарил. Было поражение — 1:6. И то был совсем другой «Ростов» — с другими исполнителями и составом. Сейчас «Ростов» заметно обновился — многие игроки команду покинули. Кто-то не сыграет из-за повреждения, как, например, Павел Мамаев. Роман Ерёменко разорвал контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию. В общем, это совсем другая команда.

Но и у «Зенита» есть свои проблемы. По-прежнему в лазарете находится Малком, на карантине Барриос. Кроме того, Дуглас Сантос, Азмун и Дриусси не помогут команде в этом матче. Впрочем, и без них состав боеспособный.

Все-таки «Зенит» — лидер. Но учитывая, что поджимают конкуренты, надо побеждать такого соперника, как нынешний «Ростов». Игра пройдёт в комфортных условиях «Газпром Арены», под закрытой крышей.

Кто только не критиковал Артема Дзюбу за неудачный матч с «Арсеналом». Критиковали и в целом «Зенит». В очередной раз досталось Дзюбе. Проиграл он всю борьбу Григалаве, ничего толком сделать не сумел. Но мы знаем: когда Дзюбу предельно мотивируют, когда он настроен, а напротив ещё и Карпин, с которым у него особые отношения, он любит забивать «Ростову». В последний раз, когда «Ростов» приезжал в Петербург и проиграл — 1:6, Дзюба сделал хет-трик. Мой прогноз на этот матч — Дзюба выйдет и забьёт. Если будет пенальти, то исполнять его, скорее всего, будет Артём. Ставлю на его гол за хороший коэффициент «двойку».

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