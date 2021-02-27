«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Симонова на матч 20-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.

«Я совмещу две ставки — 1Х и ТМ (3.5). За такую комбинацию дают коэффициент 1.75.



В последнее время игры между ЦСКА и «Локомотивом» часто бывают низовыми. Матчи, когда забивалось больше трёх мячей, вообще были при царе Горохе. Я не ожидаю, что сейчас произойдёт какой-то прорыв. По той причине, что после зимних пауз наши команды всегда вялые и усталые. Вы видите, какая ужасная погода на улице, и, скорее всего, будут проблемы с полем. Команды будут долго втягиваться в игру. В общем, матч будет низовым, по крайне мере больше трёх голов тут не должно быть.



В последние годы «Локо» дома очень уверенно играет против ЦСКА. В последний раз «армейцы» в Черкизово выигрывали аж в 2015 году. С тех пор побед на чужом поле одержать не удалось. Всем известны кадровые проблемы ЦСКА. Заболел Игорь Акинфеев, который является половиной команды. В ворота встанет Помазун, который экстренно был отозван из «Урала». На самом деле это очень качественный вратарь, но он всё же не Акинфеев и волнение никуда не денется.



Кроме того, не очень понятно, как в команду влились новички, в частности Рондон. Не совсем понятно его состояние. Кубковый матч, который ЦСКА уверенно выиграл у СКА, не дал пищи для понимания относительно этого футболиста и как он вольётся в состав ЦСКА. По меркам РПЛ это топовый футболист, но мы помним, что у Рондона несколько месяцев не было игровой практики. Без него у армейцев могу возникнуть проблемы в атаке. А теперь ещё — и в защите, ввиду отсутствия Акинфеева и Дивеева.



Что касается «Локомотива», то о нём пока трудно судить, потому что победа над «Тамбовом» (3:0) не даёт возможности делать сколько-нибудь серьёзные выводы. Думаю, что внутри «Локомотива» есть нервозность в связи со сменой власти. Не совсем уютно чувствует себя главный тренер Марко Николич, который ожидает, что дни его сочтены и летом он покинет команду. Но сейчас у Николича есть шанс постараться зацепиться за это место и побороться за максимально высокую строчку в турнирной таблице, а значит, есть шанс отстоять свой контракт у нового руководства.



Мне на данный момент «Локомотив» видится более серьёзным претендентом на победу. Может быть, конечно, и ничья, но остановлюсь на варианте 1Х».