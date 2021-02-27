«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.



«Вест Хэм» проводит замечательный сезон: никто не мог подумать, что команда будет бороться за место в Лиге чемпионов. Хоть «Манчестер Сити» на своем поле и не проигрывает и продолжает одерживать одну победу за другой, идя на новый рекорд и покоряя новые высоты, тем не менее напряжённый график и умение правильно распределить силы на финишном отрезке — это то, что должно отличать команду Хосепа Гвардиолы.



На победу «Манчестер Сити» и тотал меньше 3.5 мяча коэффициент предлагается в районе двойки.



Почему именно эта ставка? Пусть 7 очных матчей из последних 10 были верховыми, мне кажется, что «Вест Хэм» будет играть в аккуратный и продуманный футбол, более акцентированный на результат. Думаю, что и «Манчестер Сити» удовольствуется спокойной победой, не стремясь наколошматить кошёлку мячей».