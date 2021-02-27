«Лидс» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч 26-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс Юнайтед» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Лидса» с нулевой форой за 1.72.
«Вилла» с Грилишем и без – это как две разные команды. В этом можно было отчётливо убедиться в игре с «Лестером» в прошлом туре. Хотя даже с капитаном против «Лидса» в первом круге бирмингемцам было очень тяжело. «Лидс» тогда их просто задавил, как он это умеет, и выиграл на выезде 3:0.
«Лидс» только что с тем же счётом разгромил «Саутгемптон» и наконец-то поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы. Думаю, у игроков хватит сил на ещё одну игру в таком же ключе, тем более после неё можно будет целую неделю отдыхать.
Скорее всего, йоркширцы будут здесь владеть преимуществом и чаще угрожать воротам. Ну а «Вилле» остаётся надеяться на то, что Грилиш успеет восстановиться к матчу, хоть шансов на это и не много — без него игра впереди у бирмингемцев совсем не клеится».
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