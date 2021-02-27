«Зенит» — «Ростов»: прогноз Александра Аксёнова на матч 20-го тура чемпионата России

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Ростов».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.89.

«При любых других условиях, казалось бы, «Зенит» должен обыгрывать «Ростов», но не забываем, что у питерцев глобальные кадровые трудности. В матче Кубка, где, кстати, «Зенит» проиграл «Арсеналу» дома, не было Азмуна, Барриоса, Дугласа Сантоса. То есть налицо большие кадровые трудности, которые наверняка сохранятся и в этом туре. Значит, «Зенит» будет таким же, каким он был в Кубке.



Что касается «Ростова», то ушёл Еременко, контракт по обоюдному согласию разорван. Это, конечно же, потеря. У «Ростова» большое количество новичков. Карпин умеет готовить команду, но нужно сыграться. Не думаю, что «Ростов» сейчас готов показывать какую-то суперигру. Команда будет действовать от обороны. Может ли «Зенит» в отсутствие многих игроков основы вскрывать такую оборону, это большой вопрос.



Поэтому «Ростов», наверное, будет обороняться, ловить соперника на контратаках, а «Зенит» будет пытаться забить. Мне кажется, что голов будет не много как раз по этим причинам, поэтому в матче «Зенит» — «Ростов» жду тотал меньше 2.5 мяча».